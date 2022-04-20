Бухгалтер в Перми получала стипендии за вымышленных студентов

Таким образом ей удалось заполучить 176 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми бухгалтера Медицинского университета им. Академика Е.А. Вагнера признали виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Она сама себе выписывала стипендии на чужие имена. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Бухгалтер с октября 2020 года по март 2021 года вносила в электронный реестр студентов для начисления стипендий данные несуществующих студентов. При этом женщина указывала свой расчетный счет и расчетный счет своих родственников как получателей выплат», — пояснили в пресс-службе.

Бухгалтеру удалось таким образом заполучить более 176 тысяч рублей. Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы, но условно — с испытательным сроком на один год, а также взыскал с женщины всю сумму, которую она получила обманным путем.

Ранее URA.RU рассказывало про другого чиновника. Он сам себе выписывал премии по 500 тысяч рублей.