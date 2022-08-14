Вирусолог Малышев заявил о слабом иммунитете после COVID

15 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Человек не получает крепкий естественный иммунитет к COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После того как человек переболел коронавирусом, его иммунитет к этой инфекции будет слабее, чем после вакцинации. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «К сожалению, раньше мы хорошо знали, что, если человек переболел естественным путем, у него иммунитет будет крепче, чем от прививки. При ковиде человек переболевает, а иммунитет хуже, чем после прививки», — сказал Николай Малышев. По словам собеседника агентства, подобное наблюдение отмечается при любом штамме COVID-19. «Изучаем, смотрим, но мы еще пока не слишком хорошо все знаем. Но это вообще при всех штаммах то же самое. Больше того, мы еще знаем, что иногда человек болеет одним штаммом, потом заболевает другим, и болезнь протекает более тяжело, поэтому прививки необходимы», — добавил вирусолог. Ранее замгендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов заявил, что снижение эффективности вакцин от новых штаммов коронавируса не доказано. Тем временем завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова выразила опасения из-за новой волны COVID, так как она может пройти в сочетании с гриппом или аденовирусом.

После того как человек переболел коронавирусом, его иммунитет к этой инфекции будет слабее, чем после вакцинации. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «К сожалению, раньше мы хорошо знали, что, если человек переболел естественным путем, у него иммунитет будет крепче, чем от прививки. При ковиде человек переболевает, а иммунитет хуже, чем после прививки», — сказал Николай Малышев. По словам собеседника агентства, подобное наблюдение отмечается при любом штамме COVID-19. «Изучаем, смотрим, но мы еще пока не слишком хорошо все знаем. Но это вообще при всех штаммах то же самое. Больше того, мы еще знаем, что иногда человек болеет одним штаммом, потом заболевает другим, и болезнь протекает более тяжело, поэтому прививки необходимы», — добавил вирусолог. Ранее замгендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов заявил, что снижение эффективности вакцин от новых штаммов коронавируса не доказано. Тем временем завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова выразила опасения из-за новой волны COVID, так как она может пройти в сочетании с гриппом или аденовирусом.