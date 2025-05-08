Россиян предупредили о неожиданной опасности на даче

Врач Кабычкин: нагрузки на даче могут привести к серьезным заболеваниям спины
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После майских праздников россияне чаще всего обращаются свое внимание на здоровье, заявил Кабычкин
После майских праздников россияне чаще всего обращаются свое внимание на здоровье, заявил Кабычкин Фото:

Во время дачных работ на майских праздниках стоит быть аккуратными, ведь чрезмерные физические нагрузки могут привести к серьезным заболеваниям спины. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. Как отметил врач, именно после надрыва и повышенных физических нагрузок в период майских праздников россияне чаще начинают заботиться о своем здоровье и обращаться за медицинской помощью.

«Конечно же, нужна профилактика, потому что такие набеги на „агрофитнес“ в виде посадочной и уборочной гимнастики без подготовки чреваты различными осложнениями, обострениями радикулопатии, артрозов, артритов и прочее. В течение года нужно посещать врача профильного, массажиста, нужно выполнять физические нагрузки в виде гимнастики, плавания и так далее», — заявил Кабычкин, отметив, что в таком случае работа в огороде будет по плечу, а риск получить серьезные осложнения будет ниже. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik

Врач также порекомендовал использовать специальные корсеты и бандажи для поддержки суставов и позвоночника во время работы на участке. Он отметил важность соблюдения умеренности в физических нагрузках, правильного изменения положения тела и подъема только небольших тяжестей.

Кроме того, для удобства и снижения нагрузки на спину рекомендуется использовать низкие скамейки при уходе за растениями. По мнению специалиста, только при комплексном подходе к своему здоровью дачные работы принесут удовольствие и не станут причиной обострения хронических заболеваний.

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Во время дачных работ на майских праздниках стоит быть аккуратными, ведь чрезмерные физические нагрузки могут привести к серьезным заболеваниям спины. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. Как отметил врач, именно после надрыва и повышенных физических нагрузок в период майских праздников россияне чаще начинают заботиться о своем здоровье и обращаться за медицинской помощью. «Конечно же, нужна профилактика, потому что такие набеги на „агрофитнес“ в виде посадочной и уборочной гимнастики без подготовки чреваты различными осложнениями, обострениями радикулопатии, артрозов, артритов и прочее. В течение года нужно посещать врача профильного, массажиста, нужно выполнять физические нагрузки в виде гимнастики, плавания и так далее», — заявил Кабычкин, отметив, что в таком случае работа в огороде будет по плечу, а риск получить серьезные осложнения будет ниже. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik Врач также порекомендовал использовать специальные корсеты и бандажи для поддержки суставов и позвоночника во время работы на участке. Он отметил важность соблюдения умеренности в физических нагрузках, правильного изменения положения тела и подъема только небольших тяжестей. Кроме того, для удобства и снижения нагрузки на спину рекомендуется использовать низкие скамейки при уходе за растениями. По мнению специалиста, только при комплексном подходе к своему здоровью дачные работы принесут удовольствие и не станут причиной обострения хронических заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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