Пермяк ищет сбежавшего домашнего рака
Пермяки разыскивают домашнего рака, который сбежал. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте».
«Потерялся домашний рак, откликается на имя Серега. Последний раз видели у поликлиники, может с кем-то гуляет. Очень ласковый, пожалуйста, если найдете, придержите у себя, только не ешьте Серегу — он наш друг», — пишет автор поста.
Увидевших рака, автор поста просить позвонить ему по указанному номеру телефона. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться, но аппарат абонента был выключен.
Фото рака, прикрепленное к посту
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