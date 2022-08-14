14 августа 2022
13 августа 2022

Пермский рак Серега сбежал из квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ашан. Магазин. Продукты. Челябинск., продукты, раки, морепродукты, лобстеры
Пермяк ищет сбежавшего домашнего рака Фото:

Пермяки разыскивают домашнего рака, который сбежал. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте».

«Потерялся домашний рак, откликается на имя Серега. Последний раз видели у поликлиники, может с кем-то гуляет. Очень ласковый, пожалуйста, если найдете, придержите у себя, только не ешьте Серегу — он наш друг», — пишет автор поста.

Увидевших рака, автор поста просить позвонить ему по указанному номеру телефона. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться, но аппарат абонента был выключен.

Фото рака, прикрепленное к посту

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Пермяки разыскивают домашнего рака, который сбежал. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Потерялся домашний рак, откликается на имя Серега. Последний раз видели у поликлиники, может с кем-то гуляет. Очень ласковый, пожалуйста, если найдете, придержите у себя, только не ешьте Серегу — он наш друг», — пишет автор поста. Увидевших рака, автор поста просить позвонить ему по указанному номеру телефона. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться, но аппарат абонента был выключен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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