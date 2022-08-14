Пермский рак Серега сбежал из квартиры. Фото

15 августа 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Пермяк ищет сбежавшего домашнего рака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяки разыскивают домашнего рака, который сбежал. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Потерялся домашний рак, откликается на имя Серега. Последний раз видели у поликлиники, может с кем-то гуляет. Очень ласковый, пожалуйста, если найдете, придержите у себя, только не ешьте Серегу — он наш друг», — пишет автор поста. Увидевших рака, автор поста просить позвонить ему по указанному номеру телефона. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться, но аппарат абонента был выключен. Фото рака, прикрепленное к посту Ива спортивная. Пермь/ vk.com

Пермяки разыскивают домашнего рака, который сбежал. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Потерялся домашний рак, откликается на имя Серега. Последний раз видели у поликлиники, может с кем-то гуляет. Очень ласковый, пожалуйста, если найдете, придержите у себя, только не ешьте Серегу — он наш друг», — пишет автор поста. Увидевших рака, автор поста просить позвонить ему по указанному номеру телефона. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться, но аппарат абонента был выключен.