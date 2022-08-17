Соловьев: мэра Краснодара ждет должность в Харьковской области

Андрею Алексеенко прочат должность председателя Совета министров областной администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На пост председателя Совета министров администрации Харьковской области могут утвердить мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает telegram-канал «Соловьев Live», принадлежащий журналисту Владимиру Соловьеву.

«Председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко, нынешний мэр Краснодара. В свои 44 года он успел поработать в администрации, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу», — приводится информация источников, знакомых с ситуацией.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в феврале этого года. Во время нее российскими войсками от ВСУ и нацбатов была частично освобождена Харьковская область. Краснодарский край взял шефство над этой территорией в конце июля, передает «Царьград».

Это не первое назначение российских чиновников на освобожденные территории. Так, в июне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства, на освободившиеся места он назначил российских региональных чиновников. Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР стал бывший глава департамента Минпромторга России Виталий Хоценко. Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР.