Гибель мальчика привела к массовым проверкам в челябинских школах

17 августа 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Руководство школ обязали регулярно осматривать представляющие опасность объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гибель шестилетнего ребенка на территории школы Челябинска стала поводом для проведения регулярных проверок опасных мест в образовательных учреждениях региона. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «В каждой школе заместитель директора по хозяйственной части должен регулярно осматривать представляющие опасность объекты, что входит в его обязанности. Надо видеть, что происходит в периметре вверенного учреждения», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс», комментируя гибель шестилетнего ребенка, который утонул в открытом колодце. Министр отметил, что по этому случаю еще идут разбирательства. Трагедия произошла на территории школы №131 в конце июля, когда ребенок играл с друзьями. Прохожий пытался вытащить упавшего в колодец мальчика, но не смог.

Гибель шестилетнего ребенка на территории школы Челябинска стала поводом для проведения регулярных проверок опасных мест в образовательных учреждениях региона. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «В каждой школе заместитель директора по хозяйственной части должен регулярно осматривать представляющие опасность объекты, что входит в его обязанности. Надо видеть, что происходит в периметре вверенного учреждения», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс», комментируя гибель шестилетнего ребенка, который утонул в открытом колодце. Министр отметил, что по этому случаю еще идут разбирательства. Трагедия произошла на территории школы №131 в конце июля, когда ребенок играл с друзьями. Прохожий пытался вытащить упавшего в колодец мальчика, но не смог.