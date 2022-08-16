16 августа 2022

Гибель мальчика привела к массовым проверкам в челябинских школах

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Виды Нязепетровска. Челябинская область, школа №1
Руководство школ обязали регулярно осматривать представляющие опасность объекты Фото:

Гибель шестилетнего ребенка на территории школы Челябинска стала поводом для проведения регулярных проверок опасных мест в образовательных учреждениях региона. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов.

«В каждой школе заместитель директора по хозяйственной части должен регулярно осматривать представляющие опасность объекты, что входит в его обязанности. Надо видеть, что происходит в периметре вверенного учреждения», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс», комментируя гибель шестилетнего ребенка, который утонул в открытом колодце.

Министр отметил, что по этому случаю еще идут разбирательства. Трагедия произошла на территории школы №131 в конце июля, когда ребенок играл с друзьями. Прохожий пытался вытащить упавшего в колодец мальчика, но не смог.

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Гибель шестилетнего ребенка на территории школы Челябинска стала поводом для проведения регулярных проверок опасных мест в образовательных учреждениях региона. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «В каждой школе заместитель директора по хозяйственной части должен регулярно осматривать представляющие опасность объекты, что входит в его обязанности. Надо видеть, что происходит в периметре вверенного учреждения», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс», комментируя гибель шестилетнего ребенка, который утонул в открытом колодце. Министр отметил, что по этому случаю еще идут разбирательства. Трагедия произошла на территории школы №131 в конце июля, когда ребенок играл с друзьями. Прохожий пытался вытащить упавшего в колодец мальчика, но не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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