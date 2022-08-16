Гибель мальчика привела к массовым проверкам в челябинских школах

Гибель шестилетнего ребенка на территории школы Челябинска стала поводом для проведения регулярных проверок опасных мест в образовательных учреждениях региона. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов.
«В каждой школе заместитель директора по хозяйственной части должен регулярно осматривать представляющие опасность объекты, что входит в его обязанности. Надо видеть, что происходит в периметре вверенного учреждения», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс», комментируя гибель шестилетнего ребенка, который утонул в открытом колодце.
Министр отметил, что по этому случаю еще идут разбирательства. Трагедия произошла на территории школы №131 в конце июля, когда ребенок играл с друзьями. Прохожий пытался вытащить упавшего в колодец мальчика, но не смог.
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