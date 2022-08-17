17 августа 2022

Тюменцы пожаловались на бесконечную пробку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, такси, трафик, автомобили, автотранспорт
Дорожный затор появился на Червишевском тракте Тюмени Фото:

Ремонтные работы на Червишевском тракте Тюмени привели к дорожным заторам на выезде из города. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Движение на Червишевском тракте из-за дорожных работ затруднено в обе стороны. Не сказать, что пробка огромная, но она «бесконечная». То есть, этот затор не рассасывается от слова «вообще», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей.

Другой житель Тюмени рассказал URA.RU об аналогичной проблеме. «По работе приходится ездить через этот участок дороги несколько раз в день. Стою 10-15 минут в одну сторону и столько же — в обратную. В результате теряю достаточно много времени», — отметил собеседник URA.RU.

В региональном УГИБДД агентству рассказали о том, что на данном участке серьезных ДТП не зафиксировано. «В Госавтоинспекцию Тюменской области не поступали жалобы на то, что движение на указанном участке затруднено. Также в ГИБДД никто не сообщал о ДТП, из-за которых могла бы образоваться пробка», — сообщили там URA.RU.

В ФКУ «Уралуправтодор» URA.RU сообщили о том, что на указанном участке идут работы по очищению композитных ограждений. Они будут завершены в ближайшее время.

Как ранее указывало URA.RU, из-за череды ДТП на тюменских дорогах возникли огромные пробки. Одна из аварий произошла на ул. Мельникайте, а другая — на окружной дороге.

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Ремонтные работы на Червишевском тракте Тюмени привели к дорожным заторам на выезде из города. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Движение на Червишевском тракте из-за дорожных работ затруднено в обе стороны. Не сказать, что пробка огромная, но она «бесконечная». То есть, этот затор не рассасывается от слова «вообще», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей. Другой житель Тюмени рассказал URA.RU об аналогичной проблеме. «По работе приходится ездить через этот участок дороги несколько раз в день. Стою 10-15 минут в одну сторону и столько же — в обратную. В результате теряю достаточно много времени», — отметил собеседник URA.RU. В региональном УГИБДД агентству рассказали о том, что на данном участке серьезных ДТП не зафиксировано. «В Госавтоинспекцию Тюменской области не поступали жалобы на то, что движение на указанном участке затруднено. Также в ГИБДД никто не сообщал о ДТП, из-за которых могла бы образоваться пробка», — сообщили там URA.RU. В ФКУ «Уралуправтодор» URA.RU сообщили о том, что на указанном участке идут работы по очищению композитных ограждений. Они будут завершены в ближайшее время. Как ранее указывало URA.RU, из-за череды ДТП на тюменских дорогах возникли огромные пробки. Одна из аварий произошла на ул. Мельникайте, а другая — на окружной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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