В Первомайске во время обстрела ВСУ на глазах у женщины погиб сын

18 августа 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли город Первомайск Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 16 августа во время обстрела города Первомайска ВСУ из американских РСЗО HIMARS на глазах у матери погиб ее сын. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель главного врача местной больницы Татьяна Евгеньевна Ковалева. «К нам поступила 91-летняя Быкова Вера Семеновна, она жила во втором подъезде того дома. На ее глазах умер сын: он поднимался по лестнице в подъезде, когда ракета попала в дом. Бригада диагностировала остановку сердца, скорее всего разрыв. Женщина все это видела. Конечно в 91 год нервная система говорит сама о себе, поэтому мы выставили на первое место острую реакцию на стресс и пригласили врача-психиатра. Он уже определит курс лечения. Пациентке 91 год, у нее и так гипертоническая болезнь, атеросклероз головного мозга, ишемическая болезнь сердца, поэтому проходит лечение полным курсом», — пояснила женщина. Это не единственные пострадавшие от удара американских РСЗО. На сегодняшний день известно еще о двух пострадавших и пропавшей без вести женщине — сейчас саперы спасатели МЧС ЛНР продолжают ее поиски. «Вообще люди к нам начали поступать в 11 часу веера — самыми первыми были девочка 4,5 года с папой. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс и подозрение на отравление угарным газом. Ее осмотрели педиатр, врач-реаниматолог, уже они отравление исключили. Папа написал акт отказа от госпитализации, мы сегодня с ними созвонились — все нормально. Сейчас идет поиск, может быть, еще привезут [пострадавших]», — добавила собеседница. Как написал в своем telegram-канале глава администрации Первомайска Сергей Колягин, в городе нет военных объектов, а удар пришелся по одному из самых густонаселенных районов. Жителям пострадавших квартир городские власти пообещали выплатить по 35 тысяч рублей за квадратный метр разрушенной недвижимости. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ночью 16 августа во время обстрела города Первомайска ВСУ из американских РСЗО HIMARS на глазах у матери погиб ее сын. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель главного врача местной больницы Татьяна Евгеньевна Ковалева. «К нам поступила 91-летняя Быкова Вера Семеновна, она жила во втором подъезде того дома. На ее глазах умер сын: он поднимался по лестнице в подъезде, когда ракета попала в дом. Бригада диагностировала остановку сердца, скорее всего разрыв. Женщина все это видела. Конечно в 91 год нервная система говорит сама о себе, поэтому мы выставили на первое место острую реакцию на стресс и пригласили врача-психиатра. Он уже определит курс лечения. Пациентке 91 год, у нее и так гипертоническая болезнь, атеросклероз головного мозга, ишемическая болезнь сердца, поэтому проходит лечение полным курсом», — пояснила женщина. Это не единственные пострадавшие от удара американских РСЗО. На сегодняшний день известно еще о двух пострадавших и пропавшей без вести женщине — сейчас саперы спасатели МЧС ЛНР продолжают ее поиски. «Вообще люди к нам начали поступать в 11 часу веера — самыми первыми были девочка 4,5 года с папой. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс и подозрение на отравление угарным газом. Ее осмотрели педиатр, врач-реаниматолог, уже они отравление исключили. Папа написал акт отказа от госпитализации, мы сегодня с ними созвонились — все нормально. Сейчас идет поиск, может быть, еще привезут [пострадавших]», — добавила собеседница. Как написал в своем telegram-канале глава администрации Первомайска Сергей Колягин, в городе нет военных объектов, а удар пришелся по одному из самых густонаселенных районов. Жителям пострадавших квартир городские власти пообещали выплатить по 35 тысяч рублей за квадратный метр разрушенной недвижимости. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.