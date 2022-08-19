Депутат Лисовский назвал Курган музеем под открытым небом

Сергей Лисовский уверен, что Курган будет и дальше развиваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган напоминает музей под открытым небом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский в своем telegram-канале.

«Сегодня Курган отмечает день рождения. Поздравляю всех жителей города с праздником! Этот город можно назвать музеем под открытым небом: здесь сохранилось немало объектов старины, а 127 городских объектов признано памятниками архитектуры, культуры и истории», — написал Лисовский.

Депутат ГД отметил, что Курган — это город с богатой историей, который хранит память о декабристах, отбывавших здесь ссылку и способствовавших культурному развитию. Хранит память о суровых годах и лишениях Великой Отечественной войны, в период которых в Курган было эвакуировано множество предприятий из западных районов страны.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал — через три года столицу региона будет не узнать. Он сделал заявление в рамках обращения к гражданам в связи с 343-летием города. URA.RU также сообщало, что глава Кургана Елена Ситникова отметила, что, несмотря на солидный возраст, город продолжает развиваться. «Здесь строятся современные жилые дома, школы, больницы, детские сады, открываются новые предприятия и производства», — сказала она.