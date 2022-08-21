Мать детей, прыгнувших с балкона в Челябинске, провожала гостей

22 августа 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

В отношении женщины составлен протокол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска, дети которой рано утром спрыгнули с балкона на третьем этаже, в этот момент провожала гостей, которые приходили к ней на день рождения. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, полиция привлекла женщину к административной ответственности. «У женщины 20 августа день рождения, она рассказала, что к ней пришли коллеги с работы, и они до четырех утра 21 августа пили пиво, а затем она вышла провожать гостей. Дети, по ее словам, в этот момент спали. Но когда она вернулась домой, дети уже были под окнами дома и рассказали, что выпрыгнули по очереди с балкона, так как потеряли ее. Ее знакомый помог донести их до дома, а затем всех увезли в больницу на скорой помощи», — рассказал источник. Как рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в настоящее время по данному факту в отношении 23-летней матери детей сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Ход проверки поставлен прокуратурой Советского района Челябинска на контроль. Дети выпрыгнули с третьего этажа дома на улице Обская 21 августа в 4.30 утра. Девочке пять лет, ее брату три года. Она искали маму и даже оделись для этого. Отец с семьей не живет несколько месяцев. Дети получили переломы и находятся в больнице.

Жительница Челябинска, дети которой рано утром спрыгнули с балкона на третьем этаже, в этот момент провожала гостей, которые приходили к ней на день рождения. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, полиция привлекла женщину к административной ответственности. «У женщины 20 августа день рождения, она рассказала, что к ней пришли коллеги с работы, и они до четырех утра 21 августа пили пиво, а затем она вышла провожать гостей. Дети, по ее словам, в этот момент спали. Но когда она вернулась домой, дети уже были под окнами дома и рассказали, что выпрыгнули по очереди с балкона, так как потеряли ее. Ее знакомый помог донести их до дома, а затем всех увезли в больницу на скорой помощи», — рассказал источник. Как рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в настоящее время по данному факту в отношении 23-летней матери детей сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Ход проверки поставлен прокуратурой Советского района Челябинска на контроль. Дети выпрыгнули с третьего этажа дома на улице Обская 21 августа в 4.30 утра. Девочке пять лет, ее брату три года. Она искали маму и даже оделись для этого. Отец с семьей не живет несколько месяцев. Дети получили переломы и находятся в больнице.