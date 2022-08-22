Пермский завод поставит насосы для страны в условиях санкций

23 августа 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Предприятие уже разработало два новых типа насосного оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие «Пермские насосы» расширяет ассортимент своей продукции в условиях санкции. Производитель заменит товары ушедших с российского рынка иностранных компаний, передает сайт правительства Пермского края. «Предприятие „Пермские насосы“, разработчик и производитель насосного оборудования и запчастей к нему, расширяет ассортимент продукции. Как сообщили в компании, сейчас, в условиях локализации производства, предприятие готово предложить свои новые разработки. Предлагаемое оборудование по своим характеристикам не уступает аналогичной продукции зарубежных производителей», — сообщает сайт кабмина. На данный момент компания уже готова предложить новые типы оборудования: двухкорпусные центробежные насосы и полностью герметичные насосы с экранированным двигателем для перекачивания опасных сред. Оба типа оборудования широко распространены в нефтегазовой сфере, поэтому пермская продукция позволить заменить зарубежный импорт. Помимо нефтяной и газовой отраслей, предприятие производит насосы также и для энергетической, химической и горнорудной областей. Из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине многие западные страны начали вводить санкции в отношении России. Ограничения затронули многие области, в том числе легкую и тяжелую промышленность. Также многие иностранные компании из стран Европы и Северной Америки начали заявлять о прекращении деятельности в РФ.

Предприятие «Пермские насосы» расширяет ассортимент своей продукции в условиях санкции. Производитель заменит товары ушедших с российского рынка иностранных компаний, передает сайт правительства Пермского края. «Предприятие „Пермские насосы“, разработчик и производитель насосного оборудования и запчастей к нему, расширяет ассортимент продукции. Как сообщили в компании, сейчас, в условиях локализации производства, предприятие готово предложить свои новые разработки. Предлагаемое оборудование по своим характеристикам не уступает аналогичной продукции зарубежных производителей», — сообщает сайт кабмина. На данный момент компания уже готова предложить новые типы оборудования: двухкорпусные центробежные насосы и полностью герметичные насосы с экранированным двигателем для перекачивания опасных сред. Оба типа оборудования широко распространены в нефтегазовой сфере, поэтому пермская продукция позволить заменить зарубежный импорт. Помимо нефтяной и газовой отраслей, предприятие производит насосы также и для энергетической, химической и горнорудной областей. Из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине многие западные страны начали вводить санкции в отношении России. Ограничения затронули многие области, в том числе легкую и тяжелую промышленность. Также многие иностранные компании из стран Европы и Северной Америки начали заявлять о прекращении деятельности в РФ.