Пермский завод поставит насосы для страны в условиях санкций

Предприятие «Пермские насосы» расширяет ассортимент своей продукции в условиях санкции. Производитель заменит товары ушедших с российского рынка иностранных компаний, передает сайт правительства Пермского края.
«Предприятие „Пермские насосы“, разработчик и производитель насосного оборудования и запчастей к нему, расширяет ассортимент продукции. Как сообщили в компании, сейчас, в условиях локализации производства, предприятие готово предложить свои новые разработки. Предлагаемое оборудование по своим характеристикам не уступает аналогичной продукции зарубежных производителей», — сообщает сайт кабмина.
На данный момент компания уже готова предложить новые типы оборудования: двухкорпусные центробежные насосы и полностью герметичные насосы с экранированным двигателем для перекачивания опасных сред. Оба типа оборудования широко распространены в нефтегазовой сфере, поэтому пермская продукция позволить заменить зарубежный импорт. Помимо нефтяной и газовой отраслей, предприятие производит насосы также и для энергетической, химической и горнорудной областей.
Из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине многие западные страны начали вводить санкции в отношении России. Ограничения затронули многие области, в том числе легкую и тяжелую промышленность. Также многие иностранные компании из стран Европы и Северной Америки начали заявлять о прекращении деятельности в РФ.
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