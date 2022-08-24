МЧС: у берегов Сахалина сорвало с якоря четыре баржи

На сорвавшихся баржах остались 124 человека (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С якоря на Сахалине сорвало четыре баржи с тягачами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Всего на баржах, по предварительным данным, находятся порядка 124 человек.

«По уточненным данным, в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане — у берегов острова Сахалин», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В ведомстве сообщили, что вертолет Ми-8 уже начал эвакуацию людей с барж. На борт подняли первые 15 человек. Рыбаков доставят в поселок Озерпах Николаевского района. В поисково-спасательной операции также участвуют два буксира. Об инциденте оповестили все суда в данном районе.

О том, что в районе Сахалина сорвало с якоря несколько судов, стало известно утром 24 августа. По данным ТАСС, на борту помимо рыбаков находились два пограничника.