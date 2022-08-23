23 августа 2022

Спасатели выехали к трем судам, сорвавшимся с якоря у Сахалина

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Сорвавшиеся с якоря баржи дрейфуют по Амурскому лиману на юг Фото:

В районе Сахалина с якоря сорвало три судна, на борту которых находится 54 человека. Спецслужбы начали спасательную операцию.

«Сорвало с якоря. Идет спасательная операция», — сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре. Речь идет о трех судах, на борту которых находится 54 человека: 52 рыбообработчика и два пограничника. Им на выручку отправились два морских буксира.

Ранее URA.RU писало, как списанная подлодка Тихоокеанского флота «Чита» частично затонула во время буксировки на утилизацию. Инцидент произошел в Японском море в заливе Восток, обошлось без пострадавших.

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В районе Сахалина с якоря сорвало три судна, на борту которых находится 54 человека. Спецслужбы начали спасательную операцию. «Сорвало с якоря. Идет спасательная операция», — сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре. Речь идет о трех судах, на борту которых находится 54 человека: 52 рыбообработчика и два пограничника. Им на выручку отправились два морских буксира. Ранее URA.RU писало, как списанная подлодка Тихоокеанского флота «Чита» частично затонула во время буксировки на утилизацию. Инцидент произошел в Японском море в заливе Восток, обошлось без пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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