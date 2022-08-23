Спасатели выехали к трем судам, сорвавшимся с якоря у Сахалина 24 августа 2022 в 06:42 Размер текста - 17 + Сорвавшиеся с якоря баржи дрейфуют по Амурскому лиману на юг Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В районе Сахалина с якоря сорвало три судна, на борту которых находится 54 человека. Спецслужбы начали спасательную операцию. «Сорвало с якоря. Идет спасательная операция», — сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре. Речь идет о трех судах, на борту которых находится 54 человека: 52 рыбообработчика и два пограничника. Им на выручку отправились два морских буксира. Ранее URA.RU писало, как списанная подлодка Тихоокеанского флота «Чита» частично затонула во время буксировки на утилизацию. Инцидент произошел в Японском море в заливе Восток, обошлось без пострадавших. В районе Сахалина с якоря сорвало три судна, на борту которых находится 54 человека. Спецслужбы начали спасательную операцию. «Сорвало с якоря. Идет спасательная операция», — сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре. Речь идет о трех судах, на борту которых находится 54 человека: 52 рыбообработчика и два пограничника. Им на выручку отправились два морских буксира. Ранее URA.RU писало, как списанная подлодка Тихоокеанского флота «Чита» частично затонула во время буксировки на утилизацию. Инцидент произошел в Японском море в заливе Восток, обошлось без пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям