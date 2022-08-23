Спасатели выехали к трем судам, сорвавшимся с якоря у Сахалина

Сорвавшиеся с якоря баржи дрейфуют по Амурскому лиману на юг
В районе Сахалина с якоря сорвало три судна, на борту которых находится 54 человека. Спецслужбы начали спасательную операцию.
«Сорвало с якоря. Идет спасательная операция», — сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре. Речь идет о трех судах, на борту которых находится 54 человека: 52 рыбообработчика и два пограничника. Им на выручку отправились два морских буксира.
Ранее URA.RU писало, как списанная подлодка Тихоокеанского флота «Чита» частично затонула во время буксировки на утилизацию. Инцидент произошел в Японском море в заливе Восток, обошлось без пострадавших.
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