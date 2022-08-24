В полиции Челябинска назначили двух новых руководителей

В полиции Челябинска озвучили новые назначения Фото: Илья Московец © URA.RU

В двух отделах УМВД по Челябинску, «Ленинский» и «Калининский», назначили двух новых руководителей. Об этом 24 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На должность начальника ОП „Ленинский“ назначен подполковник полиции Сергей Чикишев, ранее занимавший должность замначальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД. На должность начальника ОП „Калининский“ назначен подполковник полиции Дмитрий Горбатов, ранее занимавший должность замначальника ОП „Курчатовский“», — сообщили в пресс-службе главка.

Новых руководителей личному составу отделов представили начальник УМВД Андрей Меньшенин и его заместитель, начальник полиции полковник полиции Евгений Денега. Чикишеву и Горбатову пожелали успехов в работе и высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.