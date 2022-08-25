Корреспондента URA.RU позвали на «Первый канал», чтобы узнать правду о Донбассе

Евгений Линин рассказал о настроениях в Донецке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент агентства URA.RU Евгений Линин, работающий в Донбассе, выступил на «Первом канале» и рассказал о ситуации в Донецке. О том, что граждане там готовы идти до конца, корреспондент заявил в эфире программы «Время покажет».

«Терпение Донецка уже на пределе — ребята, стоящие там, уже готовы идти до конца — до границы с Польшей, если будет приказ, то дальше. Стратегически отыгрываются направления в Херсоне, Запорожской области и так далее. Чем больше Донецк терпит, тем больше люди с той стороны делают активные заявления, переходящие здравый смысл, в том числе по Крымскому полуострову», — отметил он.

Обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов в ходе восьмилетнего военного конфликта между Донбассом и Украиной участились зимой этого года. Жители Донецка начали сбегать в бомбоубежища из-за обстрелов, в это время глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Женщин и детей массово эвакуировали с этой территории.

После этого, 22 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, и стороны ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины через 2 дня — 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — спасение жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.

скриншот с эфира программы «Время покажет» на «Первом канале»