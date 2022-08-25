25 августа 2022
24 августа 2022

Тюменке грозит тюрьма за избиение мужчины скалкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, нападение, угроза, насилие, грабеж, домашнее насилие, агрессия, проникновение
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

В Ишимской районе (Тюменская область) задержана женщина, которая избила собутыльника скалкой. Об этом агентству сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В дежурную часть МО МВД России „Ишимский“ поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился местный житель 1986 года рождения с телесными повреждениями. Участковый установил, что накануне мужчина был в гостях у своей знакомой в селе Шаблыкино, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку», — рассказали в ведомстве. У мужчины зафиксирован перелом локтевой кости.

По данным полиции, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в ходе ссоры дверью сломал руку своей знакомой. Мужчина был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии условно.

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В Ишимской районе (Тюменская область) задержана женщина, которая избила собутыльника скалкой. Об этом агентству сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «В дежурную часть МО МВД России „Ишимский“ поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился местный житель 1986 года рождения с телесными повреждениями. Участковый установил, что накануне мужчина был в гостях у своей знакомой в селе Шаблыкино, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку», — рассказали в ведомстве. У мужчины зафиксирован перелом локтевой кости. По данным полиции, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в ходе ссоры дверью сломал руку своей знакомой. Мужчина был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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