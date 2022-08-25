Тюменке грозит тюрьма за избиение мужчины скалкой

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишимской районе (Тюменская область) задержана женщина, которая избила собутыльника скалкой. Об этом агентству сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В дежурную часть МО МВД России „Ишимский“ поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился местный житель 1986 года рождения с телесными повреждениями. Участковый установил, что накануне мужчина был в гостях у своей знакомой в селе Шаблыкино, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку», — рассказали в ведомстве. У мужчины зафиксирован перелом локтевой кости.

По данным полиции, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в ходе ссоры дверью сломал руку своей знакомой. Мужчина был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии условно.