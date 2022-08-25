25 августа 2022

Бойцы ФСБ поймали южан, торговавших золотом в Екатеринбурге. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, оружие, пм, спецоперация, обыск
В операции участвовали бойцы ФСБ, спецназ и Росгвардия Фото:

Бойцы УФСБ по Свердловской области при поддержке ОМОНа и Росгвардии накрыли точки незаконных торговцев золотом и серебром, у которых забрали около 10 килограммов украшений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Оперативники ФСБ совместно со спецназом полиции накрыли нелегальную торговую точку торговцев ювелирными украшениями. Они продавали украшения за наличку, без касс и терминалов», — сообщил собеседник агентства.

Операцию проводили на рынке «Таганского ряда». В помощь привлекли бойцов Росгврадии. В отношении южан возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Силовики забрали около 10 килограммов серебра и золота с четырех торговых точек.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «Сотрудники ведомства оказали содействие коллегам из ФСБ в задержании подозреваемых в реализации контрафактных ювелирных изделий», — сообщили в ведомстве. Официально в УФСБ информацию не комментируют.

Ранее в полиции сообщили о массовых облавах на мигрантов, проходивших 25 августа. Сотрудники свердловского главка полиции, городского УМВД, прокуратуры и УФСБ поймали 42 мигранта-нелегала, которых привлекли к ответственности.

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Бойцы УФСБ по Свердловской области при поддержке ОМОНа и Росгвардии накрыли точки незаконных торговцев золотом и серебром, у которых забрали около 10 килограммов украшений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Оперативники ФСБ совместно со спецназом полиции накрыли нелегальную торговую точку торговцев ювелирными украшениями. Они продавали украшения за наличку, без касс и терминалов», — сообщил собеседник агентства. Операцию проводили на рынке «Таганского ряда». В помощь привлекли бойцов Росгврадии. В отношении южан возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Силовики забрали около 10 килограммов серебра и золота с четырех торговых точек. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «Сотрудники ведомства оказали содействие коллегам из ФСБ в задержании подозреваемых в реализации контрафактных ювелирных изделий», — сообщили в ведомстве. Официально в УФСБ информацию не комментируют. Ранее в полиции сообщили о массовых облавах на мигрантов, проходивших 25 августа. Сотрудники свердловского главка полиции, городского УМВД, прокуратуры и УФСБ поймали 42 мигранта-нелегала, которых привлекли к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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