В операции участвовали бойцы ФСБ, спецназ и Росгвардия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцы УФСБ по Свердловской области при поддержке ОМОНа и Росгвардии накрыли точки незаконных торговцев золотом и серебром, у которых забрали около 10 килограммов украшений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Оперативники ФСБ совместно со спецназом полиции накрыли нелегальную торговую точку торговцев ювелирными украшениями. Они продавали украшения за наличку, без касс и терминалов», — сообщил собеседник агентства.

Операцию проводили на рынке «Таганского ряда». В помощь привлекли бойцов Росгврадии. В отношении южан возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Силовики забрали около 10 килограммов серебра и золота с четырех торговых точек.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «Сотрудники ведомства оказали содействие коллегам из ФСБ в задержании подозреваемых в реализации контрафактных ювелирных изделий», — сообщили в ведомстве. Официально в УФСБ информацию не комментируют.

Ранее в полиции сообщили о массовых облавах на мигрантов, проходивших 25 августа. Сотрудники свердловского главка полиции, городского УМВД, прокуратуры и УФСБ поймали 42 мигранта-нелегала, которых привлекли к ответственности.