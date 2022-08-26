Военный эксперт Буранов объяснил бесчинства наемников на Украине

27 августа 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Большинство наемников на Украине не имеет моральных границ, заявил Никита Буранов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть иностранных наемников пренебрегает моральными границами, к тому же славянский народ для них чужой, потому они без угрызений совести совершают большое количество преступлений на Украине. Об этом заявил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов. «Действительно немногие [наемники] стеснены какими-то моральными рамками и границами. Более того, славянский народ — и русский, и украинский, любой — для них чуждый. Конечно, они будут заниматься теми бесчинствами, которыми занимаются», — заявил Никита Буранов в интервью телеканалу 360. Он подчеркнул, что за время проведения спецоперации накопилось множество прецедентов с военными преступлениями иностранных наемников, однако следует ожидать, что проблема в дальнейшем только усугубится. Эксперт заметил, что бесчинства частое явление среди наемников, которое не совсем привычно для Европы, так как тема наемничества зарождалась в Африке. «Просто теперь этот процесс перекинулся ближе к нашим границам», — резюмировал Буранов. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Сообщалось, что в ходе нее Вооруженные силы Украины активно прибегают к услугам иностранных наемников. В ДНР приговорили пятерых иностранных наемников к смертной казни. Глава ДНР Денис Пушилин в июле отменил мораторий на смертную казнь в республике.

Большая часть иностранных наемников пренебрегает моральными границами, к тому же славянский народ для них чужой, потому они без угрызений совести совершают большое количество преступлений на Украине. Об этом заявил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов. «Действительно немногие [наемники] стеснены какими-то моральными рамками и границами. Более того, славянский народ — и русский, и украинский, любой — для них чуждый. Конечно, они будут заниматься теми бесчинствами, которыми занимаются», — заявил Никита Буранов в интервью телеканалу 360. Он подчеркнул, что за время проведения спецоперации накопилось множество прецедентов с военными преступлениями иностранных наемников, однако следует ожидать, что проблема в дальнейшем только усугубится. Эксперт заметил, что бесчинства частое явление среди наемников, которое не совсем привычно для Европы, так как тема наемничества зарождалась в Африке. «Просто теперь этот процесс перекинулся ближе к нашим границам», — резюмировал Буранов. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Сообщалось, что в ходе нее Вооруженные силы Украины активно прибегают к услугам иностранных наемников. В ДНР приговорили пятерых иностранных наемников к смертной казни. Глава ДНР Денис Пушилин в июле отменил мораторий на смертную казнь в республике.