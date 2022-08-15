Еще трем иностранным наемникам на Украине грозит смертная казнь

15 августа 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

В ДНР огласили обвинения иностранным наемникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Троим иностранным наемникам, которые сражались вместе с ВСУ, грозит смертная казнь. Им огласили обвинения на заседании суда в ДНР, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Наемнику из Швеции Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу грозит смертная казнь, они сражались за ВСУ и нацбатальон «Азов» (признан в РФ террористической и экстремисткой организацией, его деятельность в стране запрещена). Их обвинили в участии в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти, сообщил корреспондент URA.RU, который присутствовал на заседании в суде ДНР. Британским наемникам Эндрю и Дилану Хилу грозят длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, передает РАПСИ. Суд признал их виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, обучении для осуществления террористической деятельности, а также совершении преступлений группой лиц. Глава ДНР Денис Пушилин в июле отменил мораторий на смертную казнь в республике. Наемники сражались в рядах ВСУ в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.

Троим иностранным наемникам, которые сражались вместе с ВСУ, грозит смертная казнь. Им огласили обвинения на заседании суда в ДНР, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Наемнику из Швеции Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу грозит смертная казнь, они сражались за ВСУ и нацбатальон «Азов» (признан в РФ террористической и экстремисткой организацией, его деятельность в стране запрещена). Их обвинили в участии в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти, сообщил корреспондент URA.RU, который присутствовал на заседании в суде ДНР. Британским наемникам Эндрю и Дилану Хилу грозят длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, передает РАПСИ. Суд признал их виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, обучении для осуществления террористической деятельности, а также совершении преступлений группой лиц. Глава ДНР Денис Пушилин в июле отменил мораторий на смертную казнь в республике. Наемники сражались в рядах ВСУ в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля.