Венедиктов* прилетел в Екатеринбург поддержать Ройзмана

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) прилетел в Екатеринбург поддержать бывшего главу города Евгения Ройзмана, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ. Об этом Венедиктов рассказал у себя в соцсетях.
«Долетел. К друзьям надо приезжать, когда они под давлением. Просто разделить завтрак», — рассказал Венедиктов.
Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.
Фото: соцсети Венедиктова
Фото: соцсети Венедиктова
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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) прилетел в Екатеринбург поддержать бывшего главу города Евгения Ройзмана, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ. Об этом Венедиктов рассказал у себя в соцсетях. «Долетел. К друзьям надо приезжать, когда они под давлением. Просто разделить завтрак», — рассказал Венедиктов. Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.