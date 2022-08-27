27 августа 2022

Венедиктов* прилетел в Екатеринбург поддержать Ройзмана

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Алексей Венедиктов прилетел в Екатеринбург поддержать Ройзмана Фото:
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Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) прилетел в Екатеринбург поддержать бывшего главу города Евгения Ройзмана, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ. Об этом Венедиктов рассказал у себя в соцсетях.

«Долетел. К друзьям надо приезжать, когда они под давлением. Просто разделить завтрак», — рассказал Венедиктов.

Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.

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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) прилетел в Екатеринбург поддержать бывшего главу города Евгения Ройзмана, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ. Об этом Венедиктов рассказал у себя в соцсетях. «Долетел. К друзьям надо приезжать, когда они под давлением. Просто разделить завтрак», — рассказал Венедиктов. Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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