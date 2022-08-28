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Тюменцев развеселил запрет проноса мины в Рощино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, эвакуация, аэропорт, рощино, пассажиры
В тюменский аэропорт просят не приносить гранаты и пистолеты Фото:

В тюменском аэропорту Рощино установили стенд с вещами, запрещенными к проносу на борт самолета. Об этом сообщили горожане в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Среди прочих примеров служба аэропорта предупредила, что к проносу запрещены гранаты и противопехотные мины «Лепесток».

«Аэропорт Рощино. Это не продают, а показывают то, что нельзя брать с собой в самолет. Среди прочего — „Лепесток“», — написал анонимный пользователь, прикрепив к посту фото.

Тюменцев развеселил перечень запрещенных предметов. «Из огнестрельного только пистолеты нельзя?» — написал Никита Заруба. «Ну и как я на море без шуруповерта поеду», — пошутила Венера Сухарева. «А как же без хлопушки, а если кто-то родит в самолете», — продолжила Аня Добрынина.

Ранее URA.RU писало, что в Домодедово у пассажира нашли мину времен Великой Отечественной войны. В ней не было взрывателя, но пассажир был все же снят с рейса.

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В тюменском аэропорту Рощино установили стенд с вещами, запрещенными к проносу на борт самолета. Об этом сообщили горожане в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Среди прочих примеров служба аэропорта предупредила, что к проносу запрещены гранаты и противопехотные мины «Лепесток». «Аэропорт Рощино. Это не продают, а показывают то, что нельзя брать с собой в самолет. Среди прочего — „Лепесток“», — написал анонимный пользователь, прикрепив к посту фото. Тюменцев развеселил перечень запрещенных предметов. «Из огнестрельного только пистолеты нельзя?» — написал Никита Заруба. «Ну и как я на море без шуруповерта поеду», — пошутила Венера Сухарева. «А как же без хлопушки, а если кто-то родит в самолете», — продолжила Аня Добрынина. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово у пассажира нашли мину времен Великой Отечественной войны. В ней не было взрывателя, но пассажир был все же снят с рейса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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