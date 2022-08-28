Тюменцев развеселил запрет проноса мины в Рощино. Фото

29 августа 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

В тюменский аэропорт просят не приносить гранаты и пистолеты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино установили стенд с вещами, запрещенными к проносу на борт самолета. Об этом сообщили горожане в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Среди прочих примеров служба аэропорта предупредила, что к проносу запрещены гранаты и противопехотные мины «Лепесток». «Аэропорт Рощино. Это не продают, а показывают то, что нельзя брать с собой в самолет. Среди прочего — „Лепесток“», — написал анонимный пользователь, прикрепив к посту фото. Тюменцев развеселил перечень запрещенных предметов. «Из огнестрельного только пистолеты нельзя?» — написал Никита Заруба. «Ну и как я на море без шуруповерта поеду», — пошутила Венера Сухарева. «А как же без хлопушки, а если кто-то родит в самолете», — продолжила Аня Добрынина. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово у пассажира нашли мину времен Великой Отечественной войны. В ней не было взрывателя, но пассажир был все же снят с рейса. Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В тюменском аэропорту Рощино установили стенд с вещами, запрещенными к проносу на борт самолета. Об этом сообщили горожане в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Среди прочих примеров служба аэропорта предупредила, что к проносу запрещены гранаты и противопехотные мины «Лепесток». «Аэропорт Рощино. Это не продают, а показывают то, что нельзя брать с собой в самолет. Среди прочего — „Лепесток“», — написал анонимный пользователь, прикрепив к посту фото. Тюменцев развеселил перечень запрещенных предметов. «Из огнестрельного только пистолеты нельзя?» — написал Никита Заруба. «Ну и как я на море без шуруповерта поеду», — пошутила Венера Сухарева. «А как же без хлопушки, а если кто-то родит в самолете», — продолжила Аня Добрынина. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово у пассажира нашли мину времен Великой Отечественной войны. В ней не было взрывателя, но пассажир был все же снят с рейса.