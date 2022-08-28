Челябинского студента задержали за сексуальное насилие над детьми

29 августа 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Расследование начал Следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU В Агаповском районе (Челябинская область) 17-летнего студента техникума задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех школьников младших классов. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Жертвами сексуальных домогательств со стороны подростка, который родом из Агаповского района, но учится в Челябинске, стали три мальчика 2009 и 2010 годов рождения. Преступление в отношении их он совершил в августе прошлого года в заброшенном здании на территории поселка, где живут дети и откуда родом сам подозреваемый. Заявление о преступлении в Следственный комитет поступило в середине августа этого года, когда о произошедшем случайно узнала психолог школы, где учатся дети», — рассказал источник. Уголовное дело в отношении студента возбудили по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»). Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних задержали подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания. В следственное управление СКР по Челябинской области ранее был направлен запрос. Ответ на него пока не поступил.

В Агаповском районе (Челябинская область) 17-летнего студента техникума задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех школьников младших классов. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Жертвами сексуальных домогательств со стороны подростка, который родом из Агаповского района, но учится в Челябинске, стали три мальчика 2009 и 2010 годов рождения. Преступление в отношении их он совершил в августе прошлого года в заброшенном здании на территории поселка, где живут дети и откуда родом сам подозреваемый. Заявление о преступлении в Следственный комитет поступило в середине августа этого года, когда о произошедшем случайно узнала психолог школы, где учатся дети», — рассказал источник. Уголовное дело в отношении студента возбудили по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»). Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних задержали подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания. В следственное управление СКР по Челябинской области ранее был направлен запрос. Ответ на него пока не поступил.