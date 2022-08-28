Десятки тюменских учителей хотят уехать в ЛНР

Тюменские учителя готовы поехать в ЛНР (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Более 20 учителей из Тюменской области выразили желание уехать в командировки на территорию ЛНР, в город Краснодон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

«Имеются в работе 52 заявки от педагогов Тюменской области на оказание методической помощи коллегам в подшефной территории (город Краснодон и Краснодонский район ЛНР — прим. URA.RU). Из них заявили о готовности к командированию один педагог-психолог и 20 учителей», — рассказали URA.RU в правительстве.

Там также сообщили, что на подшефной Тюменской области территории нет недостатка в учителях. Власти Краснодона не просили региональное правительство помочь школам с кадрами.