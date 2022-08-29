Курганцы вынуждены жить в самовольных постройках

Дачникам не проводят электроэнергию к домам, так как участки не оформлены в собственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители СНТ «Тепловик», расположенного на берегу озера Орлово в Кургане, пожаловались на проблему с оформлением земель в собственность. Из-за этого к домам не проводят электроэнергию, а дачники живут «как в каменном веке», рассказал URA.RU координатор Курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

«В Курганское региональное отделение ЛДПР обратились жители СНТ „Тепловик“. Дачникам не проводят электроэнергию к домам, так как участки не оформлены в собственность. Территория относится к водоохранной зоне. Люди живут без света, как в каменном веке. Но законодательство меняется и появляется возможность оформить участки. В СНТ есть пара домов, которым удалось приобрести участки через торги, электричество к этим домам провели. Думаю, что решение проблемы можно найти, если городские власти пойдут навстречу людям», — сказал Юрий Ярушин.

По словам Ярушина, в СНТ несколько десятков дворов. Некоторые дачники проживают в домах постоянно, приобрели электрические генераторы. За много лет обращений в разные инстанции у дачников скопились кипы ответов из разных инстанций. Люди готовы пройти через процедуру торгов, если потребуется. Депутат облдумы Ярушин направил депутатский запрос главе города Кургана Елене Ситниковой и председателю гордумы Игорю Прозорову. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию.