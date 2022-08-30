В Челябинске снесут один из старейших рынков

31 августа 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Сейчас застройщик готовит строительную площадку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Каширинский рынок в Челябинске, один из старейших в городе, прекратит свое существование. Об этом 31 авггуста заявил глава Калининского района Сергей Колесник. «Каширинский рынок себя изжил, и собственники приняли решение о застройке территории. Родится современный жилой комплекс, разноэтажный, с паркингами, инфраструктурой, детским садом. Самые высокие этажи — 23, самые низкие 12» — пояснил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Каширинский рынок был построен в начале девяностых годов. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков Челябинска, где торгуют оптом и в розницу. Застройка будет проводиться в рамках реновации. Ранее стало известно, что возведением нового микрорайона на месте рынка займется известный в Челябинске застройщик «Голос. Девелопмент». Проектная документация территории уже разработана. В новый микрорайон будет вложено 7 млрд рублей. Общая площадь застройки составит 11 гектаров. В настоящее время ведутся проектные работы. Одновременно девелопер готовит строительную площадку.

Каширинский рынок в Челябинске, один из старейших в городе, прекратит свое существование. Об этом 31 авггуста заявил глава Калининского района Сергей Колесник. «Каширинский рынок себя изжил, и собственники приняли решение о застройке территории. Родится современный жилой комплекс, разноэтажный, с паркингами, инфраструктурой, детским садом. Самые высокие этажи — 23, самые низкие 12» — пояснил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Каширинский рынок был построен в начале девяностых годов. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков Челябинска, где торгуют оптом и в розницу. Застройка будет проводиться в рамках реновации. Ранее стало известно, что возведением нового микрорайона на месте рынка займется известный в Челябинске застройщик «Голос. Девелопмент». Проектная документация территории уже разработана. В новый микрорайон будет вложено 7 млрд рублей. Общая площадь застройки составит 11 гектаров. В настоящее время ведутся проектные работы. Одновременно девелопер готовит строительную площадку.