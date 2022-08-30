30 августа 2022

В Челябинске снесут один из старейших рынков

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас застройщик готовит строительную площадку Фото:

Каширинский рынок в Челябинске, один из старейших в городе, прекратит свое существование. Об этом 31 авггуста заявил глава Калининского района Сергей Колесник.

«Каширинский рынок себя изжил, и собственники приняли решение о застройке территории. Родится современный жилой комплекс, разноэтажный, с паркингами, инфраструктурой, детским садом. Самые высокие этажи — 23, самые низкие 12» — пояснил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Каширинский рынок был построен в начале девяностых годов. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков Челябинска, где торгуют оптом и в розницу. Застройка будет проводиться в рамках реновации.

Ранее стало известно, что возведением нового микрорайона на месте рынка займется известный в Челябинске застройщик «Голос. Девелопмент». Проектная документация территории уже разработана. В новый микрорайон будет вложено 7 млрд рублей. Общая площадь застройки составит 11 гектаров. В настоящее время ведутся проектные работы. Одновременно девелопер готовит строительную площадку.

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Каширинский рынок в Челябинске, один из старейших в городе, прекратит свое существование. Об этом 31 авггуста заявил глава Калининского района Сергей Колесник. «Каширинский рынок себя изжил, и собственники приняли решение о застройке территории. Родится современный жилой комплекс, разноэтажный, с паркингами, инфраструктурой, детским садом. Самые высокие этажи — 23, самые низкие 12» — пояснил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Каширинский рынок был построен в начале девяностых годов. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков Челябинска, где торгуют оптом и в розницу. Застройка будет проводиться в рамках реновации. Ранее стало известно, что возведением нового микрорайона на месте рынка займется известный в Челябинске застройщик «Голос. Девелопмент». Проектная документация территории уже разработана. В новый микрорайон будет вложено 7 млрд рублей. Общая площадь застройки составит 11 гектаров. В настоящее время ведутся проектные работы. Одновременно девелопер готовит строительную площадку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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