В Челябинске снесут один из старейших рынков

Каширинский рынок в Челябинске, один из старейших в городе, прекратит свое существование. Об этом 31 авггуста заявил глава Калининского района Сергей Колесник.
«Каширинский рынок себя изжил, и собственники приняли решение о застройке территории. Родится современный жилой комплекс, разноэтажный, с паркингами, инфраструктурой, детским садом. Самые высокие этажи — 23, самые низкие 12» — пояснил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».
Каширинский рынок был построен в начале девяностых годов. На сегодняшний день это один из крупнейших рынков Челябинска, где торгуют оптом и в розницу. Застройка будет проводиться в рамках реновации.
Ранее стало известно, что возведением нового микрорайона на месте рынка займется известный в Челябинске застройщик «Голос. Девелопмент». Проектная документация территории уже разработана. В новый микрорайон будет вложено 7 млрд рублей. Общая площадь застройки составит 11 гектаров. В настоящее время ведутся проектные работы. Одновременно девелопер готовит строительную площадку.
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