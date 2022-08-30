Олег Газманов выступит в ХМАО на корпоративе в день нефтяника

Олег Газманов прилетит в Нижневартовск на корпоратив Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Народный артист РФ Олег Газманов прилетит в Нижневартовск на закрытое мероприятие на праздновании дня нефтяной и газовой промышленности. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе звезды российской эстрады.

«В Нижневартовск он прилететь собирается. Выступление будет не уличное, а во дворце искусств», — прокомментировали в пресс-службе. В окружении артиста также подтвердили, что мероприятие будет частным, но кто выступил его заказчиком, отвечать отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на день нефтяника и газовика перед горожанами выступит группа «Dabro». Кроме того, в крупнейший город ХМАО приедут Чичерина и группа «Крематорий».