Олег Газманов выступит в ХМАО на корпоративе в день нефтяника

Народный артист РФ Олег Газманов прилетит в Нижневартовск на закрытое мероприятие на праздновании дня нефтяной и газовой промышленности. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе звезды российской эстрады.
«В Нижневартовск он прилететь собирается. Выступление будет не уличное, а во дворце искусств», — прокомментировали в пресс-службе. В окружении артиста также подтвердили, что мероприятие будет частным, но кто выступил его заказчиком, отвечать отказались.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на день нефтяника и газовика перед горожанами выступит группа «Dabro». Кроме того, в крупнейший город ХМАО приедут Чичерина и группа «Крематорий».
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