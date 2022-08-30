30 августа 2022

Олег Газманов выступит в ХМАО на корпоративе в день нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Олег Газманов прилетит в Нижневартовск на корпоратив Фото:

Народный артист РФ Олег Газманов прилетит в Нижневартовск на закрытое мероприятие на праздновании дня нефтяной и газовой промышленности. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе звезды российской эстрады.

«В Нижневартовск он прилететь собирается. Выступление будет не уличное, а во дворце искусств», — прокомментировали в пресс-службе. В окружении артиста также подтвердили, что мероприятие будет частным, но кто выступил его заказчиком, отвечать отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на день нефтяника и газовика перед горожанами выступит группа «Dabro». Кроме того, в крупнейший город ХМАО приедут Чичерина и группа «Крематорий».

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Народный артист РФ Олег Газманов прилетит в Нижневартовск на закрытое мероприятие на праздновании дня нефтяной и газовой промышленности. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе звезды российской эстрады. «В Нижневартовск он прилететь собирается. Выступление будет не уличное, а во дворце искусств», — прокомментировали в пресс-службе. В окружении артиста также подтвердили, что мероприятие будет частным, но кто выступил его заказчиком, отвечать отказались. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на день нефтяника и газовика перед горожанами выступит группа «Dabro». Кроме того, в крупнейший город ХМАО приедут Чичерина и группа «Крематорий».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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