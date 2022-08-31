Свердловчане просят Куйвашева ввести сухой закон на 10 праздников

01 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Под обращением подписались жители Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, сел Некрасово, Бруснятское и Краснокаменское Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы оградить молодежь от дурного примера, жители нескольких городов и сел Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой ввести сухой закон. Он будет действовать в дни особых праздников, объяснил URA.RU руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов. «Предлагаем 10 дней в году не продавать алкоголь по примеру Тюменской области. Там девять дней не продают, а мы еще хотим один добавить — День трезвости 11 сентября. У нас все руководители в Свердловской области — тюменцы: Куйвашев, Креков, Орлов. Если бы они сделали как у них в Тюмени, было бы хорошо», — считает Тумашов. Новость по теме Свердловчане просят власти вернуть «сухой закон» Общественники предлагают не продавать в регионе спиртное в определенные праздники: например, в День знаний, дни молодежи, России, народного единства, 1 и 9 Мая, в день последнего звонка и так далее. «Закон направлен прежде всего на защиту молодежи, а не алкоголиков. Мы не против тех людей, которые употребляют, но пусть они покупают спиртное заранее», — говорит Тумашов. В качестве аргумента инициаторы введения сухого закона приводят данные исследований, согласно которым продажа алкоголя губительно сказывается на экономике. Так, от каждого «пьяного» рубля убыток государству составляет 20 рублей. «Нельзя так спаивать свой народ, мы экономику разрушаем. Будем отрезвлять — это выгода. Не будем — убытки», — считает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам прошлого года наименее пьющими регионами УрФО стали Курганская область и ЯНАО. А вот Свердловская область оказалась в хвосте списка трезвости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы оградить молодежь от дурного примера, жители нескольких городов и сел Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой ввести сухой закон. Он будет действовать в дни особых праздников, объяснил URA.RU руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов. «Предлагаем 10 дней в году не продавать алкоголь по примеру Тюменской области. Там девять дней не продают, а мы еще хотим один добавить — День трезвости 11 сентября. У нас все руководители в Свердловской области — тюменцы: Куйвашев, Креков, Орлов. Если бы они сделали как у них в Тюмени, было бы хорошо», — считает Тумашов. Общественники предлагают не продавать в регионе спиртное в определенные праздники: например, в День знаний, дни молодежи, России, народного единства, 1 и 9 Мая, в день последнего звонка и так далее. «Закон направлен прежде всего на защиту молодежи, а не алкоголиков. Мы не против тех людей, которые употребляют, но пусть они покупают спиртное заранее», — говорит Тумашов. В качестве аргумента инициаторы введения сухого закона приводят данные исследований, согласно которым продажа алкоголя губительно сказывается на экономике. Так, от каждого «пьяного» рубля убыток государству составляет 20 рублей. «Нельзя так спаивать свой народ, мы экономику разрушаем. Будем отрезвлять — это выгода. Не будем — убытки», — считает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам прошлого года наименее пьющими регионами УрФО стали Курганская область и ЯНАО. А вот Свердловская область оказалась в хвосте списка трезвости.