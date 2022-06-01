Свердловчане просят власти вернуть «сухой закон»

Сельчане не могут справиться с пьянством самостоятельно и просят помощи властей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Беспробудное пьянство губит жителей свердловского мансийского поселка Ушма и доводит до гибели. Староста Валерий Анямов рассказал URA.RU, какие видит пути решения проблемы.

«У нас в Ушме проживают порядка 20 человек, из них не пьют только трое: я, моя жена и жена соседа. Остальные пьют беспробудно, ходят перед глазами как зомби. Кодировать пробовали, но это бесполезно, без помощи государства пьянство нам не победить. Я предлагаю властям ввести на территории поселка „сухой закон“», — сказал Валерий Анямов.

Староста понимает, что закон нуждается в соблюдении и контроле. «А это дополнительные затраты, и государство вряд ли на это пойдет. Тогда можно попробовать устроить людей на работу, чтобы им было чем заняться. Народ-то ведь пьет из-за безделья, людям занять себя нечем», — рассуждает Анямов.

Поселок Ушма находится на севере Свердловской области, в глуши, на берегах реки Лозьва. Он был построен специально для коренных обитателей этих мест — малочисленного народа манси, которых, по неофициальным данным, в регионе проживает 60 человек. Манси живут лесным промыслом. Вырученных от добычи зверя и рыбы денег хватает не только на ежедневные нужды, но и на алкоголь.

Сельчане считают, что именно беспробудное пьянство стало причиной недавней трагедии: 36-летнюю местную жительницу нашли мертвой. Предположительно, женщина свела счеты с жизнью в пьяном угаре. В следственном комитете Свердловской области URA.RU подтвердили смерть жительницы Ушмы. «Следователи территориального следственного отдела проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ведомства.