Челябинцев приглашают служить в ВДВ

Челябинцам предлагают начать службу по контракту в ВДВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают на контрактную службу в Воздушно-десантные войска (ВДВ) в войсковую часть №65451, дислоцирующуюся в Иваново. Запись о наборе желающих опубликована на официальной странице регионального пункта отбора на военную службу по контракту.

«Открыт набор на вакантные должности. Требуются водитель категории „С“, связист, разведчик, пулеметчик, снайпер, много других должностей. Проживание организовано в казарме либо в съемной квартире», — говорится в тексте объявления.

Для подписания контракта кандидат должен быть совершеннолетним и обладать хорошим здоровьем. Также в его трудовой деятельности не должно быть увольнений из-за нарушений условий контракта. При подписании краткосрочного контракта требования к кандидатам смягчаются.

Кандидаты, прошедшие отбор и вступившие в ряды Вооруженных сил РФ, получают зарплату от 32 тысяч рублей, при участии в СВО размер выплаты начинается от 200 тысяч рублей. Военнослужащих обеспечивают трехразовым питанием, формой. Также они имеют право на получение социальных льгот. Через шесть лет службы они смогут получить жилье от государства.

Ранее челябинский спецназ объявил о наборе кандидатов. Набор осуществляется на должности стрелок, снайпер, пулеметчик, водитель.