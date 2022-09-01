На Свердловскую область надвигается шторм с градом

В Свердловской области 2 сентября ожидаются ливни, сильные дожди, град и штормовой ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, ливни, крупный град», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Непогода придет в регион 2 сентября.
Спасатели сослались на исследования синоптиков и предостерегли жителей региона от прогулок рядом с неустойчивыми конструкциями в непогоду. При происшествиях сотрудники МЧС советовали звонить по экстренным телефонам — 101, 112.
Ранее публиковалось предупреждение о плохой погоде 1 сентября. Свердловчанам обещали ливни и град. Ветер в некоторых районах может усилиться до 26 метров в секунду.
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