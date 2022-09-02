Тюменские власти составили топ-3 передовых технологий в школах

В главном управлении строительства Тюменской области назвали самые передовые технологии, которые применили в школах региона. Так, среди наиболее интересных там отметили уникальную систему отопления, умное освещение и управляемую крышу.
«На первом месте — тепло земли. Школа в с. Крашенинино Упоровского района будет оснащена уникальной системой отопления. Подогревать ее будут за счет пропиленгликоля, который забирает тепло из-под земли, с семидесятиметровой глубины», — рассказали в ведомстве. Для обогрева здания там пробурят 72 скважины, чего хватит на 1000 кв. метров. Также была отмечена окупаемость и эффективность системы.
На второе место поставили программно-аппаратный комплекс AWADA, который позволяет измерять уровень освещенности в классе. При этом он самостоятельно регулирует работу светильников и настраивает их так, чтобы глаза учащихся уставали меньше.
Последним в списке лидеров назвали проект управляемой крыши, которая позволяет находить повреждения кровли без участия человека. Специальный контрольный прибор подает сигнал в случае появления дефектов, что позволяет сократить время на их устранение.
Помимо этих они отметили, что достаточно продвинутыми в Тюменской области являются технологии автоматизированных систем отопления, видеонаблюдения, вентиляции и пожарной сигнализации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за сноса школы для инвалидов младшеклассникам придется учиться во вторую смену. Такая ситуация может продлиться несколько лет вплоть до завершения строительства нового здания.
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В главном управлении строительства Тюменской области назвали самые передовые технологии, которые применили в школах региона. Так, среди наиболее интересных там отметили уникальную систему отопления, умное освещение и управляемую крышу. «На первом месте — тепло земли. Школа в с. Крашенинино Упоровского района будет оснащена уникальной системой отопления. Подогревать ее будут за счет пропиленгликоля, который забирает тепло из-под земли, с семидесятиметровой глубины», — рассказали в ведомстве. Для обогрева здания там пробурят 72 скважины, чего хватит на 1000 кв. метров. Также была отмечена окупаемость и эффективность системы. На второе место поставили программно-аппаратный комплекс AWADA, который позволяет измерять уровень освещенности в классе. При этом он самостоятельно регулирует работу светильников и настраивает их так, чтобы глаза учащихся уставали меньше. Последним в списке лидеров назвали проект управляемой крыши, которая позволяет находить повреждения кровли без участия человека. Специальный контрольный прибор подает сигнал в случае появления дефектов, что позволяет сократить время на их устранение. Помимо этих они отметили, что достаточно продвинутыми в Тюменской области являются технологии автоматизированных систем отопления, видеонаблюдения, вентиляции и пожарной сигнализации. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за сноса школы для инвалидов младшеклассникам придется учиться во вторую смену. Такая ситуация может продлиться несколько лет вплоть до завершения строительства нового здания.