На улице Кирова в Челябинске ночью умер человек

Трагедия произошла на Кировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в ночь на 4 сентября умер человек. По данным URA.RU от источника в правоохранительных органах, смерть не связана с криминалом.

«Ночью 4 сентября мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений. Он употреблял алкоголь, вышел на улицу покурить, ему стало плохо и он упал. Приехавшие медики оказали реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, он умер», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР по области URA.RU подтвердили, что смерть не связана с криминалом. В пресс-службе ГУ МВД области также сообщили, что ничего криминального ночью на Кировке не произошло, умершего подвело здоровье.