03 сентября 2022
02 сентября 2022

На развлекательной улице в центре Челябинска ночью умер человек. Видео

На улице Кирова в Челябинске ночью умер человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
Трагедия произошла на Кировке Фото:

В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в ночь на 4 сентября умер человек. По данным URA.RU от источника в правоохранительных органах, смерть не связана с криминалом.

«Ночью 4 сентября мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений. Он употреблял алкоголь, вышел на улицу покурить, ему стало плохо и он упал. Приехавшие медики оказали реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, он умер», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР по области URA.RU подтвердили, что смерть не связана с криминалом. В пресс-службе ГУ МВД области также сообщили, что ничего криминального ночью на Кировке не произошло, умершего подвело здоровье.

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В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в ночь на 4 сентября умер человек. По данным URA.RU от источника в правоохранительных органах, смерть не связана с криминалом. «Ночью 4 сентября мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений. Он употреблял алкоголь, вышел на улицу покурить, ему стало плохо и он упал. Приехавшие медики оказали реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, он умер», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР по области URA.RU подтвердили, что смерть не связана с криминалом. В пресс-службе ГУ МВД области также сообщили, что ничего криминального ночью на Кировке не произошло, умершего подвело здоровье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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