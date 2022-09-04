Власти не могут найти «хозяина» стихийных свалок в селе под Тюменью

В селе под Тюменью найдены бесхозные стихийные свалки

Стихийные свалки появились в окрестностях села Ембаево Тюменского района Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Свалка вблизи села Ембаево Тюменской области, о которой в социальных сетях ранее рассказали местные жители, находится на территории обанкротившегося предприятия «Ембаевский». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районной администрации.

«По информации администрации Ембаевского муниципального образования, земельный участок, где обнаружена несанкционированная свалка, принадлежал коллективному сельскохозяйственному предприятию „Ембаевский“ В отношении него в 2022 году завершена процедура банкротства. Специалисты администрации Ембаевского МО выезжали на указанную территорию и нашли два места несанкционированного размещения отходов: со стороны АО „Племпредприятие“ и по улице Совхозной», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Тюменского района.

Там добавили, что администрация Ембаевского МО направила запросы в Росреестр и областной департамент имущественных отношений, чтобы установить имя владельца земельных участков. Он будет обязан ликвидировать свалки.

Ранее URA.RU писало о том, что в районе села Ембаево Тюменского района была обнаружена стихийная свалка. Местные жители завили о том, что с каждым днем она становится все больше