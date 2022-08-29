Лес возле тюменского села превратили в свалку. Видео

30 августа 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Стихийная свалка появилась рядом с селом Ембаево Тюменского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU В лесу рядом с селом Ембаево Тюменского района появились горы мусора. Об этом местные жители сообщили в паблике «Столичный | Тюменский район» соцсети «ВКонтакте». «Ембаевский лес. Превратился в свалку», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающий видеоролик. За кадром автор видеозаписи комментирует происходящее. «Здесь — свалка. Непрекращающаяся свалка. Это рядом с вашими домами. С нашими домами. Плавно перетекающая вот в такие свалки. Вчера мы вечером ходили, вот этого не было. Это сегодня кто-то уже принес. Либо ночью, либо вечером. Вот такие вот свалочки. Причем, они постоянно пополняются. Это не старые свалки: вот — еще одна свалочка, сюда все стаскивают. В листве сейчас плохо видно, но очень будет хорошо видно, когда листва отпадет», — заявила автор публикации. Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Тюменского района URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес главы Ембаевского поселения Дины Бурундуковой. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском и Заводоуковском районах были найдены опасные свалки. На них разбросаны пластик, стекло, упаковки от продуктов, текстиль и т. д.

В лесу рядом с селом Ембаево Тюменского района появились горы мусора. Об этом местные жители сообщили в паблике «Столичный | Тюменский район» соцсети «ВКонтакте». «Ембаевский лес. Превратился в свалку», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающий видеоролик. За кадром автор видеозаписи комментирует происходящее. «Здесь — свалка. Непрекращающаяся свалка. Это рядом с вашими домами. С нашими домами. Плавно перетекающая вот в такие свалки. Вчера мы вечером ходили, вот этого не было. Это сегодня кто-то уже принес. Либо ночью, либо вечером. Вот такие вот свалочки. Причем, они постоянно пополняются. Это не старые свалки: вот — еще одна свалочка, сюда все стаскивают. В листве сейчас плохо видно, но очень будет хорошо видно, когда листва отпадет», — заявила автор публикации. Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Тюменского района URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес главы Ембаевского поселения Дины Бурундуковой. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском и Заводоуковском районах были найдены опасные свалки. На них разбросаны пластик, стекло, упаковки от продуктов, текстиль и т. д.