Теракт возле посольства РФ в Кабуле был совершен боевиками ИГИЛ*

ИГИЛ* взяла ответственность за теракт в Кабуле
Международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ) взяла ответственность за теракт возле посольства России в афганской столице Кабуле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.
Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 жертвах. В Кремле инцидент назвали недопустимым.
*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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