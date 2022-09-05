Теракт возле посольства РФ в Кабуле был совершен боевиками ИГИЛ*

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ИГИЛ* взяла ответственность за теракт в Кабуле Фото:

Международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ) взяла ответственность за теракт возле посольства России в афганской столице Кабуле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 жертвах. В Кремле инцидент назвали недопустимым.

*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ) взяла ответственность за теракт возле посольства России в афганской столице Кабуле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки. Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 жертвах. В Кремле инцидент назвали недопустимым. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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