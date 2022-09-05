МИД РФ: двое сотрудников посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

05 сентября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Афганистане проводят расследование после взрыва у российского посольства, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двое сотрудников российского посольства в Афганистане погибли при взрыве в Кабуле. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — сообщается в telegram-канале МИД РФ. Также есть пострадавшие среди граждан Афганистана. Посольство РФ общается с представителями службы безопасности Афганистана, которые расследуют произошедшее, передает МИД РФ. О взрыве в Кабуле стало известно 5 сентября. Ранее СМИ сообщали, что жертвами стали 20 человек. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел из здания посольства к людям, которые стояли в очереди, передает « Царьград ».

Двое сотрудников российского посольства в Афганистане погибли при взрыве в Кабуле. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — сообщается в telegram-канале МИД РФ. Также есть пострадавшие среди граждан Афганистана. Посольство РФ общается с представителями службы безопасности Афганистана, которые расследуют произошедшее, передает МИД РФ. О взрыве в Кабуле стало известно 5 сентября. Ранее СМИ сообщали, что жертвами стали 20 человек. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел из здания посольства к людям, которые стояли в очереди, передает «Царьград».