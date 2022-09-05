В Кремле отреагировали на теракт возле российского посольства в Кабуле

Дмитрий Песков назвал произошедшее недопустимым
В Кремле считают недопустимым теракт возле российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет о теракте. Это абсолютно недопустимо, мы решительно это осуждаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 жертсвах.
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