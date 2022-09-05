В Кремле отреагировали на теракт возле российского посольства в Кабуле

В Кремле назвали недопустимым теракт возле посольства РФ в Кабуле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал произошедшее недопустимым Фото:

В Кремле считают недопустимым теракт возле российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о теракте. Это абсолютно недопустимо, мы решительно это осуждаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 жертсвах.

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В Кремле считают недопустимым теракт возле российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет о теракте. Это абсолютно недопустимо, мы решительно это осуждаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 жертсвах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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