Пермяка обвинили в распространении детского порно

За распространение нелегального контента пермяку грозит до 10 лет колонии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Пермского муниципального района обвинили в распространении порнографии с несовершеннолетними. Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, мужчина несколько лет в интернете покупал и продавал запрещенные фото и видео.

«Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет 26-летний мужчина приобретал и распространял через информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ фото и видеофайлы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — говорится на сайте ведомства. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если пермяка признают виновным, то ему грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенный пермской исправительной колонии через интернет продавал порно с несовершеннолетними. При этом был осужден за аналогичное преступление.