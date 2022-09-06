Пермяка обвинили в распространении детского порно

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Клипарт
За распространение нелегального контента пермяку грозит до 10 лет колонии Фото:

Жителя Пермского муниципального района обвинили в распространении порнографии с несовершеннолетними. Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, мужчина несколько лет в интернете покупал и продавал запрещенные фото и видео.

«Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет 26-летний мужчина приобретал и распространял через информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ фото и видеофайлы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — говорится на сайте ведомства. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если пермяка признают виновным, то ему грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенный пермской исправительной колонии через интернет продавал порно с несовершеннолетними. При этом был осужден за аналогичное преступление.

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Жителя Пермского муниципального района обвинили в распространении порнографии с несовершеннолетними. Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, мужчина несколько лет в интернете покупал и продавал запрещенные фото и видео. «Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет 26-летний мужчина приобретал и распространял через информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ фото и видеофайлы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — говорится на сайте ведомства. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Если пермяка признают виновным, то ему грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что заключенный пермской исправительной колонии через интернет продавал порно с несовершеннолетними. При этом был осужден за аналогичное преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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