Челябинские зубные имплантаты будут ставить жителям Индии

Челябинские зубные имплантаты будут поставлять в Индию

Жители Индии оценят качество челябинских имплантатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «НС Технология» из Челябинска договорилась поставить опытные образцы зубных имплантатов стоматологам Индии в рамках бизнес-миссии региона. Как URA.RU рассказал директор предприятия Василий Дюрягин, объем рынка страны-партнера оценивается в 10-кратном размере к российскому.

«Договорились о поставках опытных образцов с коллегами из Индийской ассоциации стоматологов. Мы оптимистично оцениваем рынок этой страны. По предварительным расчетам, его объем в 10 раз превышает российский», — уточнил URA.RU Дюрягин.

Челябинская компания начала продажи имплантаты в начале 2022 года. География поставок не ограничивается Челябинском. Основной товарный поток отправляется в регионы Черноземья и Центральной России: Воронеж, Саратов, Москва. Также имплантаты отправляются в Свердловскую область, на Дальний Восток. Всего в портфеле заказов клиники 18 регионов РФ. Образцы продукции доставлены партнерам в Чехии и Венгрии, Таджикистане, Узбекистане и Вьетнаме.

По словам Дюрягина, с начала года продажи продукции увеличились в пять раз. Инновационный продукт разработали совместно с учеными трех учебных заведений: Южно-Уральского медуниверситета, Южно-Уральского госуниверситета из Челябинска и Уфимского государственного авиационно-технического университета. Имплантаты созданы из нанотитана, превосходящего по прочности обычный медицинский титан в два раза. В числе других преимуществ — особая форма и покрытие продукции.

В настоящее время компания вместе с двумя другими российскими конкурентами работает на рынке, где доля импорта достигает 99%. Челябинское предприятие реализует политику импортозамещения. Программа объявлена российским правительством в ответ на введение экономических санкций. Ограничения введены после начала проведения спецоперации на Украине 24 февраля.