Куйвашева уговаривают вернуть масочный режим в нескольких свердловских городах

08 сентября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Ответа на рекомендацию от Евгения Куйвашева пока не последовало Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор убеждает губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вернуть масочный режим в ряде городов региона. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, участвовавший в заседании штаба по борьбе с коронавирусом. «Екатеринбурга в списке таких городов нет. Если не ошибаюсь, речь идет о северных муниципалитетах. Губернатор четкого ответа на рекомендацию пока не дал», — поделился собеседник. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. По словам другого источника, вопреки ожиданиям, вопроса о переводе школьников на дистант в повестке не было. «Единственное — губернатор поручил внимательно следить за разведением потоков детей в образовательных учреждениях, чтобы не возникало вспышек [заболеваемости]», — добавил инсайдер. В штабе пока не ответили на запрос корреспондента по теме. Как писало URA.RU, о необходимости возвращения масочного режима в Свердловской области Роспотребнадзор говорит с конца августа. Причина — рост заболеваемости COVID-19, фиксируемый в последние недели. Из сводки РПН за 8 сентября следует, что количество заболевших за минувшие сутки увеличилось на 1560.

Роспотребнадзор убеждает губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вернуть масочный режим в ряде городов региона. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, участвовавший в заседании штаба по борьбе с коронавирусом. «Екатеринбурга в списке таких городов нет. Если не ошибаюсь, речь идет о северных муниципалитетах. Губернатор четкого ответа на рекомендацию пока не дал», — поделился собеседник. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. По словам другого источника, вопреки ожиданиям, вопроса о переводе школьников на дистант в повестке не было. «Единственное — губернатор поручил внимательно следить за разведением потоков детей в образовательных учреждениях, чтобы не возникало вспышек [заболеваемости]», — добавил инсайдер. В штабе пока не ответили на запрос корреспондента по теме. Как писало URA.RU, о необходимости возвращения масочного режима в Свердловской области Роспотребнадзор говорит с конца августа. Причина — рост заболеваемости COVID-19, фиксируемый в последние недели. Из сводки РПН за 8 сентября следует, что количество заболевших за минувшие сутки увеличилось на 1560.