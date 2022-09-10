Три четверти избирателей проголосовали в муниципалитете ХМАО

В Белоярском районе (ХМАО) по данным на 18 часов проголосовали 75% избирателей. В числе лидеров по итогам 10 часов работы участков также Ханты-Мансийский и Кондинский районы. Об этом URA.RU сообщили в окружной избирательной комиссии.
«Белоярский район, количество избирателей на 18:00 — 75,3%», — говорится в сообщении. В муниципалитете выбирают глав двух поселков — Полноват и Сорум. 23,57% жителей проголосовали досрочно.
В Ханты-Мансийском районе явка составила 45,66%, в Кондинском районе — 42,4%. В Советском районе проголосовали 39,94% избирателей, в Нефтеюганском районе — 38,67%.
Первым среди аутсайдеров стал Мегион, здесь на участки по данным на 18 часов пришли 13,2% избирателей. Низкая явка зафиксирована в Сургутском районе — 17,1% и в Нефтеюганске — 19,32%. Явка в Покачах составила 36,87%, в Югорске — 30,97%.
Ранее URA.RU рассказывало, что после семи часов голосования на выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах ХМАО, в Мегионе зафиксирована самая низкая явка. Вторым в списке аутсайдеров идет Сургутский район.
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