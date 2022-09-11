Куйвашев обратился к свердловчанам после победы на выборах

12 сентября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

На выборах губернатор Евгений Куйвашев занял первое место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который победил в выборах глав регионов после подсчета 100% голосов, обратился к избирателям. Он поблагодарил всех, кто голосовал за его кандидатуру, а также предлег региону «позитивные изменения». «Спасибо всем, кто вчера проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут, в том числе, благодаря вам. Спасибо, уральцы. Я ваш должник», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, это следует из результатов экзитполов. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, Куйвашев набирает 59,8%. Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Также агентство сообщало, что на выборах губернатора избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением или веселыми сюрпризами: от выпечки до гипсовой головы коня. А в центре Екатеринбурга появились урны для странного голосования.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который победил в выборах глав регионов после подсчета 100% голосов, обратился к избирателям. Он поблагодарил всех, кто голосовал за его кандидатуру, а также предлег региону «позитивные изменения». «Спасибо всем, кто вчера проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут, в том числе, благодаря вам. Спасибо, уральцы. Я ваш должник», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, это следует из результатов экзитполов. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, Куйвашев набирает 59,8%. Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Также агентство сообщало, что на выборах губернатора избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением или веселыми сюрпризами: от выпечки до гипсовой головы коня. А в центре Екатеринбурга появились урны для странного голосования.