12 сентября 2022

В Перми отключили светофоры на трех перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Три светофора в городе будут ремонтировать весь день Фото:

В Перми 13 сентября будут отключены светофоры на трех городских перекрестках. Адреса и время отключения опубликовали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю.

«С 8 утра до 7 вечера 13 сентября буду отключены светофоры на перекрестках улиц Комсомольский проспект — ул. Коминтерна и Комсомольский проспект — ул. Чкалова. До 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Леонова и Свиязева», — сообщают в УГИБДД.

Во время отключения у светофоров будет произведен профилактический ремонт. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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В Перми 13 сентября будут отключены светофоры на трех городских перекрестках. Адреса и время отключения опубликовали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю. «С 8 утра до 7 вечера 13 сентября буду отключены светофоры на перекрестках улиц Комсомольский проспект — ул. Коминтерна и Комсомольский проспект — ул. Чкалова. До 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Леонова и Свиязева», — сообщают в УГИБДД. Во время отключения у светофоров будет произведен профилактический ремонт. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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