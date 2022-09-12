В Перми отключили светофоры на трех перекрестках

13 сентября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Три светофора в городе будут ремонтировать весь день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми 13 сентября будут отключены светофоры на трех городских перекрестках. Адреса и время отключения опубликовали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю. «С 8 утра до 7 вечера 13 сентября буду отключены светофоры на перекрестках улиц Комсомольский проспект — ул. Коминтерна и Комсомольский проспект — ул. Чкалова. До 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Леонова и Свиязева», — сообщают в УГИБДД. Во время отключения у светофоров будет произведен профилактический ремонт. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

В Перми 13 сентября будут отключены светофоры на трех городских перекрестках. Адреса и время отключения опубликовали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю. «С 8 утра до 7 вечера 13 сентября буду отключены светофоры на перекрестках улиц Комсомольский проспект — ул. Коминтерна и Комсомольский проспект — ул. Чкалова. До 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Леонова и Свиязева», — сообщают в УГИБДД. Во время отключения у светофоров будет произведен профилактический ремонт. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.