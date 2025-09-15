Рейс из Сочи в Пермь вылетит со значительной задержкой

В аэропорту Сочи отмечены значительные задержки рейсов. В том числе, рейс FV-6129 из курортного города в Пермь, который обслуживает авиакомпания «Россия».
«Самолет в краевую столицу должен был вылететь в 23:55 16 сентября. Актуальное время вылета — 01:40 17 сентября», — сказано на онлайн-табло аэропорта Сочи.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ночью сразу в трех аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Так, в воздушной гавани Сочи за ночь 16 сентября отменили рейсы в Тюмень и Уфу. Задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Казань, Новосибирск, Стамбул, Хургаду и Пермь. Позже назначенного времени приземлились рейсы из Новосибирска, Красноярска, Самары, Казани, Еревана, Калуги, Тель-Авива, Антальи и Кургана.
