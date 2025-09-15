В Перми продается линия по производству протеинов из грибов и ягод

В микрорайоне Парковый Дзержинского района Перми продается линия по производству растительных протеинов. Стоимость готового бизнеса — 10 млн рублей.
«Продам линию по переработке растительного сырья. Механическим способом делит продукт на белковую составляющую и клечатку. В переработку подходит любое сухое сырье: жмых овощей и фруктов, грибы, ягоды, корнеплоды, растения. Стоимость — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Дополнительно уточняется, что в производстве не используются продукты химии, и конечный продукт сохраняет натуральные свойства. Производительность линии составляет от 20 до 60 тонн в месяц, в зависимости от сырья.
Ранее URA.RU сообщало, что в Красновишерске Пермского края продается завод по производству безалкогольных напитков. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 20 млн рублей.
