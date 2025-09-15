15 сентября 2025

В Перми химический завод предупредил о сигнале тревоги

В Перми на заводе «Сибур-Химпром» пройдет проверка систем оповещения
Учения на заводе пройдут 17 сентября
Учения на заводе пройдут 17 сентября

В Перми на территории компании «Сибур-Химпром» пройдет проверка систем оповещения. Как рассказали на заводе, будет работать сирена, сигнализирующая об опасности.

«На территории АО „Сибур-Химпром“ планируется проведение комплексной проверки готовности систем оповещения с включением электросирен (громкоговорителей). Запуск электросирен и передача речевого сообщения запланирована на 17.09.2025 с 10:00 до 12:00», — рассказали URA.RU на предприятии.

«Сибур-Химпром» выпускает нефтехимическую продукцию. Располагается в промузле Осенцы. Зимой 2024 года, как рассказывало URA.RU, на предприятии произошел пожар. Тогда его удалось потушить, жертв не было. 

