Мирошник: ВСУ пытаются расширить географию атак БПЛА по России

ВСУ продолжают попытки расширить географию атак БПЛА в глубь России. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе.
«За неделю с 8 по 14 сентября ВСУ ... при помощи БПЛА совершали ночные налеты на гражданские объекты в Башкирии, Крыму, Краснодарском и Пермском краях», — сообщил Мироник. Выдержки из доклада приводит РИА Новости. Также были предприняты атаки по Севастополю, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областям.
Но самым массированным атакам подверглись Белгородская и Херсонская области. По данным Мирошника, за неделю на них пришлось до 70% всех боеприпасов, выпущенных ВСУ по гражданским целям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.