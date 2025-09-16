Мирошник: ВСУ пытаются расширить географию атак БПЛА по России

Мирошник: ВСУ расширяют географию ударов по России
Мирошник: ВСУ расширяют географию ударов по России
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ продолжают попытки расширить географию атак БПЛА в глубь России. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе.

«За неделю с 8 по 14 сентября ВСУ ... при помощи БПЛА совершали ночные налеты на гражданские объекты в Башкирии, Крыму, Краснодарском и Пермском краях», — сообщил Мироник. Выдержки из доклада приводит РИА Новости. Также были предприняты атаки по Севастополю, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областям.

Но самым массированным атакам подверглись Белгородская и Херсонская области. По данным Мирошника, за неделю на них пришлось до 70% всех боеприпасов, выпущенных ВСУ по гражданским целям.

