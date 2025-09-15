15 сентября 2025

Пермячка осуществила мечту и прыгнула с парашютом в 70 лет. Видео

О прыжке с парашютом женщина мечтала с 18 лет
О прыжке с парашютом женщина мечтала с 18 лет

Жительница Перми Галина прыгнула с парашютом в 70 лет. Она мечтала об этом с 18-летия. Видеозапись прыжка и эмоции женщины опубликованы в сообществе «Скай Центр Пермь прыжки с парашютом в Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Это того стоило! Больше всего понравилось, когда приземлялась. Самый лучший момент, когда чувствуешь под ногами землю. Я мечтала об этом с 18 лет, а сейчас мне 70», — призналась женщина.

После прыжка ее встретили близкие. «Ой, как клево! Это надо испытать каждому!», — поделилась с родными Галина.

