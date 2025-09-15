Названы самые необычные и популярные туристические направления у пермяков

Летом 2025 года жители Пермского края стали больше путешествовать за границу. Самым популярным направлением стала Турция. Из необычных стран можно выделить Марокко и Эфиопию. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.
«Этим летом в путешествие за границу отправилось на 27% больше пермяков, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии — 58% и 59% соответственно. При этом самой популярной страной остается Турция. В Африке абсолютный лидер — Египет, в топе также Марокко и Эфиопия», — рассказали аналитики URA.RU.
Уточняется, что в 2025 году пермяки часто летали в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и Грузию. Среди азиатских направлений в топ-3 вошли Вьетнам, Китай и Таиланд. При этом во Вьетнам ездили в шесть раз больше по сравнению с 2024 годом. На Ближнем Востоке кроме Турции популярностью пользовались Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В Европе в лидерах оказались Италия, Франция и Германия, а в Северной и Южной Америках — США, Куба, Бразилия и Аргентина.
