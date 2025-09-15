15 сентября 2025

На фестивале «Флаэртиана» впервые состоится российско-китайский форум. Фото

На «Флаэртиане» впервые пройдет российско-китайский форум документального кино
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермь станет площадкой для встречи представителей киноиндустрии двух стран
Пермь станет площадкой для встречи представителей киноиндустрии двух стран Фото:

На пермском фестивале документального кино «Флаэртиана» впервые состоится российско-китайский форум. Таким образом, в 2025 году Пермь станет площадкой для встречи представителей киноиндустрии двух стран, что поспособствует культурному обмену и профессиональному взаимодействию. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

«Форум на площадке „Кристалл-центра“ будет проходить с 21 по 25 сентября. Содержательная программа у нас намечена на 23 сентября. Научно-практическая конференция пройдет с 23 по 24 сентября. В целом, программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания с участием авторитетных экспертов, организацию круглых столов и нетворкинг-сессий, на которых запланировано обсуждение перспектив совместного творчества и начало новых партнерских инициатив», — отметила директор Пермской синематеки Ирина Ясырева.

В китайскую делегацию вошли сотрудники центрального телевидения КНР, руководители ведущих медиахолдингов, дистрибьюторы российских кинопроектов. А также специалисты по созданию и продвижению документального и научно-популярного кино.

В рамках форума зрителям будут представлены признанные на международном уровне документальные фильмы. Российская часть программы акцентирует внимание на теме дикой природы и экологии — к показу готовятся такие работы, как «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+), «Мои медведи. Гималайцы» (6+), «Огненный лис» (6+) и «О людях и китах» (16+). Китайские документалисты презентуют проекты, посвященные социальным вопросам, межпоколенческому взаимодействию и проявлениям человеческой стойкости.

Проведение российско-китайского форума рассматривается как значимый вклад в развитие международного сотрудничества и продвижение документального киноискусства. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермском фестивале документального кино «Флаэртиана» впервые состоится российско-китайский форум. Таким образом, в 2025 году Пермь станет площадкой для встречи представителей киноиндустрии двух стран, что поспособствует культурному обмену и профессиональному взаимодействию. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. «Форум на площадке „Кристалл-центра“ будет проходить с 21 по 25 сентября. Содержательная программа у нас намечена на 23 сентября. Научно-практическая конференция пройдет с 23 по 24 сентября. В целом, программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания с участием авторитетных экспертов, организацию круглых столов и нетворкинг-сессий, на которых запланировано обсуждение перспектив совместного творчества и начало новых партнерских инициатив», — отметила директор Пермской синематеки Ирина Ясырева. В китайскую делегацию вошли сотрудники центрального телевидения КНР, руководители ведущих медиахолдингов, дистрибьюторы российских кинопроектов. А также специалисты по созданию и продвижению документального и научно-популярного кино. В рамках форума зрителям будут представлены признанные на международном уровне документальные фильмы. Российская часть программы акцентирует внимание на теме дикой природы и экологии — к показу готовятся такие работы, как «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+), «Мои медведи. Гималайцы» (6+), «Огненный лис» (6+) и «О людях и китах» (16+). Китайские документалисты презентуют проекты, посвященные социальным вопросам, межпоколенческому взаимодействию и проявлениям человеческой стойкости. Проведение российско-китайского форума рассматривается как значимый вклад в развитие международного сотрудничества и продвижение документального киноискусства. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...