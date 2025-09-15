На пермском фестивале документального кино «Флаэртиана» впервые состоится российско-китайский форум. Таким образом, в 2025 году Пермь станет площадкой для встречи представителей киноиндустрии двух стран, что поспособствует культурному обмену и профессиональному взаимодействию. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
«Форум на площадке „Кристалл-центра“ будет проходить с 21 по 25 сентября. Содержательная программа у нас намечена на 23 сентября. Научно-практическая конференция пройдет с 23 по 24 сентября. В целом, программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания с участием авторитетных экспертов, организацию круглых столов и нетворкинг-сессий, на которых запланировано обсуждение перспектив совместного творчества и начало новых партнерских инициатив», — отметила директор Пермской синематеки Ирина Ясырева.
В китайскую делегацию вошли сотрудники центрального телевидения КНР, руководители ведущих медиахолдингов, дистрибьюторы российских кинопроектов. А также специалисты по созданию и продвижению документального и научно-популярного кино.
В рамках форума зрителям будут представлены признанные на международном уровне документальные фильмы. Российская часть программы акцентирует внимание на теме дикой природы и экологии — к показу готовятся такие работы, как «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+), «Мои медведи. Гималайцы» (6+), «Огненный лис» (6+) и «О людях и китах» (16+). Китайские документалисты презентуют проекты, посвященные социальным вопросам, межпоколенческому взаимодействию и проявлениям человеческой стойкости.
Проведение российско-китайского форума рассматривается как значимый вклад в развитие международного сотрудничества и продвижение документального киноискусства. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов РФ.
